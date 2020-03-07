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Spor

''Trabzonspor'un temiz golü verilmedi, topa ilk temas Abdülkadir'den''

Süper Lig'in 25. haftasında şampiyonluğun en büyük adaylarından Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu oldu.

07 Mart 2020 Cumartesi 21:05 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 21:08
(Fotoğraf BeinSports'dan alınmıştır)

Zirve yarışında kritik öneme sahip mücadele 1-1 sona erdi ve bordo-mavililer hayati 2 puan kaybetmiş oldu. Maçın son dakikasında ise uzun süre konuşulacak bir olay yaşandı. Trabzonspor Nwakaeme ile 90+3. dakikada golü buldu. Hakem Halis Özkahya santrayı gösterdi ve Trabzonspor 2-1 öne geçti. Ancak VAR pozisyonu incelemesi için Özkahya'yı uyardı. Bunun üzerine karşılaşmanın hakemi golden önce Abdülkadir Ömür'ün faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti. Ahmet Çakar, karşılaşmanın ardından pozisyonu yorumlarken 'gol temiz' yorumunda bulundu.

FAUL GEREKÇESİYLE İPTAL EDİLDİ

Ligde bir maç eksiği bulunan Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Nwakaeme'nin attığı gol, VAR kararı sonrasında iptal edildi.

Mücadelenin hakemi Halis Özkahya önce gol noktasını gösterdi ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyon başlangıcında Abdülkadir Ömür'ün rakibine faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

TOPA İLK TEMAS ABDÜLKADİR'DEN

Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan FIFA kokartlı eski hakem Ahmet Çakar, gol kararının verilmesi gerektiğini ifade ederken, "Trabzonspor'un bal gibi golü güme gitti. Topa ilk temas Abdülkadir'den" dedi. Çakar ayrıca, "Sakın bir daha Trabzonspor kollanıyor demesinler. Son dakikadaki gol temiz. Topa ilk dokunan Abdülkadir. Sonrasında ayaklar çarpışıyor. Faul yok" ifadelerini kullandı.

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