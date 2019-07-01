Trabzonspor'un transfer başarısı

TM Dijital Haber Merkezi

Geçtiğimiz sezon Ocak ayında M’Boro’ya transfer olmadan önce Süper Lig kulüplerine teklif edilen, fakat yıllık maaşını 5 milyon Euro olarak belirleyen Obi Mikel aradan geçen 6 aylık süreden sonra Trabzonspor’a 1,5 milyon euro’ya imza attı.

TAM 3,5 MİLYON EURO BİRDEN DÜŞTÜ

TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Avrupa’da oynamak için 8 milyon Euro aldığı TJ Teda’dan ayrılarak Türkiye’ye gelmek isteyen, fakat kendisiyle ilgilenen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan 5 milyon Euro talep eden Obi Mikel beklediği karşılığı alamazken, İngiliz takımı Middlesbrough’un yolunu tutan Mikel’in, kırmızı beyazlı ekibin Championship’te play off’lara kalamamasın ardından Trabzonspor’a 1,5 milyon euro’ya imza attığı ortaya çıktı.

NWAKAEME DE NİJERYALI

Geçtiğimiz sezon Middlesbrough’ta 19 maça çıkıp 1 asist yapan 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu şu anda milli takımıyla birlikte Mısır’da mücadele ederken, Mikel’in teknik direktör Rohr tarafından 3 maçın ikisinde ilk 11’de sahaya sürülmesi dikkatlerden kaçmadı. Trabzonspor’da vatandaşı Onazi ile orta sahada iyi bir ikili olacağı düşünülen Obi Mikel bundan önce tam 10 yıl Chelsea forması giymişti.