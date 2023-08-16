Trabzonspor'un transfer hedefinde 3 isim var

Trabzonspor'da yeni transferlerin yaşadığı sakatlık sorunlarının ardından takviye çabalarına hız verilmiş durumda.

Bordo mavililer, teknik direktör Nenad Bjelica'nın talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

ANA HEDEF MENDY

Angers forması giyen Batista Mendy için girişimlerini sürdüren Trabzonspor, oyuncunun transferi için kulübüne ilk etapta bonuslarla 2 milyon Euro önermişti. Fransız kulübü, bu rakamın artırılmasını talep ettiği için girişimler yavaşladı. 23 yaşındaki ön libero konusunda özellikle teknik direktör Nenad Bjelica'nın oldukça istekli olduğu belirtiliyor. Fırtına bu nedenle şartları zorluyor.

Oyuncu tarafıyla kurulan temaslarda hayli olumlu bir noktaya gelindiği ifade edilirken, Angers'le de temaslar devam ediyor. Yönetimin şu anda öncelikli hedefi Mendy'yi resmi olarak renklere bağlayabilmek.

STOPERE 2 ADAY

Bordo mavili takımda stoper takviyesi için de çalışmalar devam ediyor. Fırtına'da bu kapsamda teklif çıkılan iki savunmacı Nuraly Alip ve Tormena'ydı. Nuraly olursa, yerli statüsünde oynayacağı için ciddi avantaj olarak görülüyor.

Tormena için ise menajeri Rus kulüpleriyle de görüşme halinde. Temaslar bu nedenle yavaş ilerliyor. Bordo mavililer, iki oyuncudan birini kadrosuna katmak adına yoğun mesai içerisinde.