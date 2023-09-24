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Spor

Trabzonspor'un transfer planı belli oldu

Trabzonspor yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Batista Mendy ve Mehmet Can Aydın gibi isimlerle kadrosunu gençleştirdi. Bordo mavili ekip ara transfer döneminde de kadrosuna genç yıldızları katacağı bir transfer haritası oluşturdu.

Sabah24 Eylül 2023 Pazar 13:11 - Güncelleme:
Trabzonspor'un transfer planı belli oldu
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Trabzonspor'un kadrosuna kattığı genç isimlerden Batista Mendy (23) ve Mehmet Can Aydın'ın (21) kısa süre içerisinde gösterdikleri performans büyük beğeni topladı. İki oyuncunun yaşlarının genç olması ve scout ekibinin bu transferlerde aktif rol oynamasının ardından ara transfer dönemi için de aynı rol haritasının izlenmesine karar verildi.

Özellikle orta saha ve savunma için çalışmalara başlayan scout ekibi, 20-25 yaş aralığındaki isimleri tespit edip, hem canlı olarak izleyecek hem de detaylı analiz yapacak. Bunun sonucunda oluşturulacak liste, yönetim kurulu ve teknik direktör Nenad Bjelica'ya sunulacak.

İlk kez Beşiktaş maçında formayı giyen 23 yaşındaki Batista Mendy, futboluyla alkış aldı.

21 yaşındaki Mehmet Can Aydın, Trabzonpor'la çıktığı üç maçın son ikisinde ilk 11'de yer aldı ve 90'ar dakika sahada kaldı.

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