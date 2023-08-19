Trabzonspor'un transferdeki ilk hedefi: Batista Mendy

Trabzonspor, orta saha transferinde çalışmaları iyice hızlandırdı. Fountas ve Baniya takviyelerinin ardından merkeze 2 transfer yapmayı planlayan Trabzonspor'da liste başındaki isim; Batista Mendy.

Angers forması giyen 23 yaşındaki ön libero için Fransız kulübü 10 milyon Euro'dan ilk etapta kapıyı açmıştı. Son olarak beklentilerini 6 milyon Euro'ya çektiler. Trabzonspor ise teklifini 4 milyon Euro'nun üstüne çıkardı. 1 yıl kontratı kalan Mendy için Karadeniz ekibi tüm şartları zorluyor. Teknik direktör Bjelica da bu transferi çok istiyor. 23 yaşındaki futbolcu 1.91 boyunda ve Fransız ekibiyle Ligue 1'de 71 maçta görev almayı başardı.