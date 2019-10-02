Trabzonspor’un uğuru Sosa

JOSE Sosa’nın kaptanlık pazubandı, Trabzonspor’u uğurlu geldi. Arjantin star geçen sezonun 12. Haftasında 5-0’lık Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından yönetim tarafından kaptanlığa getirildi. Sosa kaptan olduktan sonra takımın başında 23 kez sahaya çıktı. Karadeniz ekibi bu 23 maçta sadece 2 yenilgi alırken, 14 mücadeleyi kazandı, 7 karşılaşmada da berabere kaldı. Sosa kaptanlık pazubandını taktığında 16 puanla 10. sırada yer alan Trabzonspor sezonu 63 puanla 4. kapatırken, Avrupa Ligi biletini de kaptı. Yine onun kaptanlığı döneminde Avrupa Ligi elemelerini geçip, tanihinde 3 kez gruplara kaldı. Jose Sosa kaptanlığa getirildikten sonra sakatlık nedeniyle art arda 5 maçta takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı. Bu 5 maçlık dönemde zorlanan Trabzonspor 2 kez kaybetti, 1 maçı berabere bitirirken, 2 kez de kazandı. Sosa, Trabzonspor’da 60 lig maçına çıktı, 6 gol kaydetti.