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Spor

Trabzonspor'un umudu Enis Destan

Trabzonspor'un 21 yaşındaki genç yıldızı Enis Destan iç sahada oynanan son 2 karşılaşmada rakip fileleri havalandırmayı başardı Genç yıldız, bugün oynanacak Hatayspor karşılaşmasında da takımının umudu olacak.

Sabah12 Şubat 2024 Pazartesi 15:05 - Güncelleme:
Trabzonspor'un umudu Enis Destan
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Paul Onuachu, Nijerya Milli Takımı formasıyla Afrika Kupası'nda mücadele ettiği için forvette Enis Destan görev yapıyor. Genç golcü iç sahada oynanan son 2 karşılaşmada fileleri sarstı.

5-1 kaybedilen Galatasaray maçında ağları havalandırdı. Fırtına'nın 3-2 kaybettiği Kasımpaşa karşılaşmasında da gol attı. Enis Destan, Hatayspor karşılaşmasını da boş geçmek istemiyor.

Böylece Anastasios Bakasetas'ın ardından bu sezon art arda 3 iç saha maçında gol atan 2. futbolcu olmayı hedefliyor. Ancak bu sefer atacağı gollerin takımına 3 puan getirmesini umut ediyor. Kısa süre önce sözleşme uzatan 21 yaşındaki golcü bireysel olarak formda. Takım arkadaşlarını da yukarı çekmeye çalışıyor.

4 GOL ATTI, 2 ASİST YAPTI

Enis Destan bu sezon 21 maçta forma giydi. Bunların 7'sinde ilk 11'de başladı. Paul Onuachu, Afrika Kupası'na gidince düzenli 11 oyuncusu olan Enis'in toplamda 4 golü bulunuyor. 2 de asist yaptı. 6 gole direkt etkisi oldu. Kupada da 3 golü var.

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