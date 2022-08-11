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Spor

Trabzonspor'un yeni 10 numarası Enis Bardhi geldi

Trabzonspor'un prensipte anlaştığı Kuzey Makedonyalı 10 numara Enis Bardhi, Trabzon'a geldi.

11 Ağustos 2022 Perşembe 14:19 - Güncelleme:
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Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Levante'nin orta saha oyuncusu Enis Bardhi Trabzon'a geldi. Bordo mavililer, 27 yaşındaki Kuzey Makedonyalı oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

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"BURADA OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM

Trabzon Havalimanı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bardhi, Trabzon'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Artık çok az bir işlem kaldı, son işlemleri de bitirdikten sonra artık kalan tek iş takım arkadaşlarım ve hocamızla tanışmak olacak. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.

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"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAYI UZUN SÜREDİR BEKLİYORDUM"

Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmanın kendisini motive ettiğini vurgulayan Kuzey Makedonyalı futbolcu "Şampiyon takımın bir parçası olmak benim için çok büyük bir gurur. Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmek, bu şansa erişebilmek uzun süredir beklediğim bir şeydi. Benim için de büyük bir motivasyon kaynağı bu." ifadelerini kullandı.

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Enis Bardhi basın mensuplarına yaptığı açıklama sonrası kendisi bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. 27 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra Trabzonspor ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

148 MAÇTA 23 GOL, 13 ASİST

2017 yılından bu yana İspanyol kulübü Levante'de forma giyen Bardhi, La Liga'da çıktığı 148 maçta 23 gol atarken, 13 kez de asist yaptı.

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