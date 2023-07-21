Trabzonspor'un yeni 10 numarası Tonio Teklic, İstanbul'a geldi

Trabzonspor'un Hırvat ekibi NK Varazdin'den yeni transferi Tonio Teklic, İstanbul'a geldi.

Oyuncu cuma günü sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalanacak ve bordo mavililerin kampına katılacak.

TONIO TEKLIC KİMDİR?

Kariyeri boyunca Hajduk Split, NK Varazdin ve Hrv Dragovoljac kulüplerinde forma giyen Tonio Teklic, 23 yaşındak ve Hırvatistan doğumludur. 10 numara pozisyonunda oynuyor ve sol ayağını kullanıyor. Geçtiğimiz sezon Varazdin formasıyla 34 maçta 9 gol 2 asist kaydeden Teklic, kariyeri boyunca çıktığı 165 maçta 23 gol 12 asist yaptı.