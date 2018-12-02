Trabzonspor'un yeni başkanı belli oldu
Trabzonspor'da olağan genel kurulda seçime tek aday olarak giren Ahmet Ağaoğlu, 790 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi.
Trabzonspor'da olağan genel kurulda seçime tek aday olarak giren Ahmet Ağaoğlu, 790 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi.
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