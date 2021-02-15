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Spor

Trabzonspor'un yeni genç yeteneği Taha Cevahiroğlu

Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Trabzonspor'un 2002 doğumlu sağ beki Taha Cevahiroğlu'nun A takım kadrosuna alınması bekleniyor.

DHA15 Şubat 2021 Pazartesi 10:22 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 10:22
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Yetiştirdiği genç futbolcularla Türk futboluna damga vuran Trabzonspor'da genç sağ bek Taha Cevahiroğlu'nun yakın zamanda A takımla birlikte antrenmanlara çıkması bekleniyor.

Bordo mavili takımla 2020 yılında 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Cevahiroğlu, U19 Milli Takımı'nın 24 Ocak'ta Antalya'da düzenlenen kampına da katıldı.

HÜCUMCU BEK

Geçen sezon pandemi nedeniyle ertelenen lig maçlarına kadar Trabzonspor U 19 takımıyla 18 maça çıkan Cevahiroğlu 3 gol atarken, 4 de asist yapma başarısı gösterdi. Güçlü fiziğiyle savunmada etkili bir oyun sergileyen 18 yaşındaki oyuncu takımına hücum katkısı da sağlıyor.

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