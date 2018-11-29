Trabzonspor'un yeni lideri Jose Sosa

Fenerbahçe karşısında hem bireysel anlamda hem de takım oyununa katkı olarak yıldızlaşan Jose Sosa, Trabzonspor’un yeni lideri oldu. Burak Yılmaz ile Onur Kıvrak gibi iki önemli ismin kadro dışı kalmasıyla kaptanlık görevine getirilen Arjantinli, Ünal Karaman’ın takımında da çok önemli bir yere sahip.

Geçen sezondan bu yana takımda olan tecrübeli orta saha, geldiği günden bu yana ilk kez bu denli formasına sahip çıkıyor. İlk geldiği dönemde ailevi bazlı problemler çeken Sosa, adaptasyon sürecini tamamen atlatarak kulüpte kalıcı izler bırakmaya başladı. Kariyerinde Fenerbahçe’ye ilk kez gol atan 33 yaşındaki oyuncu, ayrıca performansıyla da dikkat çekti. Attığı şık golle rakipten bile alkış alan Sosa, takımını da saha içinde taşıdı.

Deneyimli yıldız, hem oyun içinde arkadaşlarına sürekli telkinlerde bulundu hem de maça kadar sürekli motivasyon konuşmaları yaptı. Kaptanlığı tecrübesiyle birleştiren Sosa, mücadele sonrasında da sevinç gösterilerinde arkadaşlarını organize eden isimdi. Başta Ünal Karaman olmak üzere Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yöneticilerin de takdirle karşıladığı Jose Sosa, şimdiden kulüp için önemli bir simge haline geldi.

Colman’dan sonra

Jose Sosa’nın performansı sevinç yaşatırken, akıllara bir başka Arjantinli yıldız Gustavo Colman’ı getirdi. 2008-2014 yılları arasında bordo-mavili takımda oynayan ve camia tarafından çok sevilen Colman’dan tam 4 sene sonra Sosa ile yeni bir Arjantinli daha gönüllerde taht kurdu.

(Skorer)