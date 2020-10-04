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Spor

Trabzonspor'un yeni stoperi Vitor Hugo bugün geliyor

Trabzonspor, Brezilyalı stoper Vitor Hugo ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı. Hugo bu akşam Trabzon'da olacak...

DHA04 Ekim 2020 Pazar 11:20 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 11:27
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Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor, uzun süredir görüşme halinde olduğu Brezilyalı stoper Vitor Hugo’yu transfer etti.

Bugün Türkiye’ye gelecek oyuncu akşam saatlerinde Trabzon’da olacak. 29 yaşındaki Sambacı, sağlık kontrollerinin ardından 3+1 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.

FİORENTİNA FORMASI GİYDİ

Kariyerinin büyük bölümünü Brezilya’da geçiren sol ayaklı stoper, İtalya Serie A ekibi Fiorentina formasını 2 sezon giydi ve 54 maça çıktı. Sonrasında Palmeiras’a dönen Hugo, ikinci Avrupa macerası için Trabzonspor’un teklifini kabul etti.

BEŞİKTAŞ DA İLGİLENMİŞTİ

Fiorentina’da oynadığı dönemde Beşiktaş’ın da ilgilendiği deneyimli futbolcu, ülkesine dönmek istediği için Palmeiras’ın teklifini kabul ederek 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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