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  • Trabzonspor'un yeni transferi Arseniy Batagov'dan ilk açıklama: Çok mutluyum
Spor

Trabzonspor'un yeni transferi Arseniy Batagov'dan ilk açıklama: Çok mutluyum

Trabzonspor'da yeni transfer Arseniy Batagov için imza töreni düzenlendi. Batagov, “Transferim dolayısıyla gerçekten çok mutluyum” dedi.

DHA14 Ağustos 2024 Çarşamba 12:35 - Güncelleme:
Trabzonspor'un yeni transferi Arseniy Batagov'dan ilk açıklama: Çok mutluyum
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Trabzonspor, 22 yaşındaki stoper oyuncu Arseniy Batagov'u kadrosuna kattı. 4+1 yıllık anlaşma sağlanan Batagov için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. İmza töreninde konuşan Asbaşkan Zeyyat Kafkas, "Öncelikle transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Oyuncumuzun kariyerinin en önemli günlerini Trabzonspor'da geçireceğine olan inancımız tamdır" dedi.

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Kafkas, "Ülke olarak da Trabzonspor olarak da bir an önce Ukrayna ile Rusya arasındaki barış ikliminin yeniden tesis edilmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Arseniy Batagov ise transferi dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Ülkem ve ülkemdeki durum ile ilgili kullandığınız güzel sözler için teşekkür ediyorum. Ülke olarak bu desteğe her zaman ihtiyacımız var. Transferim dolayısıyla gerçekten çok mutluyum. Transferimde emeği geçen Başkanımız Ertuğrul Doğan'a, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas'a ve Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'ya çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Batagov, bordo mavili takımda 44 numaralı formayı giyecek.

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