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Spor

Trabzonspor'un yeni transferi Montasser Lahtimi, trafik kazası geçirdi

Trabzonspor'un yeni transferi Montasser Lahtimi, antrenman çıkışı otomobili ile seyir halindeyken trafik kazası geçirdi.

DHA6 Eylül 2022 Salı 23:19 - Güncelleme:
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Trabzonspor'un Faslı oyuncusu Montasser Lahtimi kullandığı otomobili ile karşı yönden gelen TIR'la çarpıştı. Maddi hasarlı kazada oyuncu yara almadı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçını Macaristan ekibi Ferencvaros ile yapmaya hazırlanan Trabzonspor'da Montasser Lahtimi trafik kazası geçirdi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 19.00'da yapılan idmandan çıkan oyuncu, Trabzon Havalimanı mevkiinde 34 EHH 962 plakalı otomobili ile seyir halindeyken karşı yönden gelen Gürcistan plakalı TIR'la çarpıştı. Maddi hasarlı kazada futbolcu yara almadı.

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