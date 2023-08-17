Trabzonspor'un yeni transferi Rayyan Baniya şehre geldi

Yıldız oyuncu, Rayyan Baniya, Trabzon Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Tecrübeli stoper, "Hem gururlu hem de mutluyum. Herkes Trabzonspor'un ne kadar büyük olduğunu biliyor. Burada olduğum için çok mutluyum. Teklif geldiğinde çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. Ben antremanlarıma devam ediyorum. Yarın da antrenmana katılacağım. Bütün transfer süreçlerinde yaşanabilecek şeyler yaşandı ama halloldu. Bu sürece dahil olan herkese teşekkür ediyorum. Kalitemi gösterebilmek istiyorum taraftarlara. Trabzonspor'da 2 numaralı formayı giyeceğim." ifadelerini kullandı.

İŞTE TRABZONSPOR'UN ÖDEYECEĞİ BONSERVİS

Trabzonspor, Rayyan Baniya için Karagümrük'e 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

RAYYAN BANIYA KİMDİR?

İki yıldır Fatih Karagümrük formasını terleten 24 yaşındaki savunmacı, geride bıraktığımız sezonda toplam 29 maçta boy göstermiş ve 2 de gol katkısı vermişti. Baniya'nın adı eski hocası Andrea Pirlo'nun çalıştırdığı İtalya Serie B ekibi Sampdoria ile de anılıyordu. Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'nın da yıldız ismin transfer edilmesinden dolayı memnun olduğu ifade edildi. Baniya, kariyerinde Fatih Karagümrük'ün yanı sıra Mantova 1911, Hellas Verona ve AC Renate takımlarında forma giydi.