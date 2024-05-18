Fırtına'ya ara transferde bedelsiz olarak dahil olan Thomas Meunier, üst düzey form grafiğiyle Avrupa devlerinin yeniden ilgisini çekti. Daha önce kariyerinde PSG ve Trabzon'dan önce Borussia Dortmund formalarını giyen Belçikalı sağ bek için, İspanyol devi Atletico Madrid'in teklifte bulunacağı öne sürüldü. İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre Madrid ekibinin sağ bek pozisyonu için ilk alternatifi Thomas Meunier. Atletico'nun, performansıyla şüphe bırakan Nahuel Molina yerine Meunier gibi net bir isimle çalışmak istediği belirtildi.

MADRİD VE INTER'E GİDEBİLİRDİM

Haberde; Trabzon'a geldiğinden beri tartışmasız bir grafik ortaya koyan ve her maça çıkan Belçikalı için, "Meuiner, Atletico'nun beğendiği bir profil. Tecrübeli ve Avrupa deneyimi olan bir oyuncunun gelişi, Molina'nın sağ taraftaki yerini zorlayacak. Meunier'in, 2019'da Dortmund'la sözleşme imzalamadan önceki, "Atletico, Tottenham veya Inter gibi diğer takımlara da gidebilirdim ancak burada atmosfer çok özel. Dortmund'da oyunlar özel bir şekilde yaşanıyor ve bu da beni buraya getirdi" sözleri de İspanya'ya kapalı olmadığı şeklinde yorumlandı.

GELİR GELMEZ SKOR KATKISI!

Devre arasında ailevi sebepler nedeniyle ülkesi İsveç'in takımı Malmö'ye transfer olan Larsen'in yerine kadroya dahil edilen Meuiner, performansıyla Karadeniz devine de adeta sınıf atlattı. Deneyimli oyuncu, geldiği gibi sahaya çıkmaya başladı ve ilk iki lig maçında (Hatay, Pendik) asist yaptı. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 16 maçta bin 409 dakika sahada kalan yıldız bek; 1 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı. Bordo-Mavililer ile sözleşmesi 2025'te sona erecek olan 32 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro.