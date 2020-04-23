Trabzonspor'un yıldızlarına teklifler yağıyor!

23 Nisan 2020 Perşembe 18:53 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 18:53

Süper Lig'de gösterdiği performansla şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olan lider Trabzonspor, birçok oyuncusunu da parlatmayı başardı. Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Karadeniz temsilcisine teklif yağıyor.

Sezon başında İngiliz ekibi Crystal Palace'tan iki yıllığına sadece 750 bin euroya kiralanan Alexander Sörloth için 25-30 milyon euroluk astronomik rakamlar konuşulurken, Caleb Ekuban için de devler sıraya girdi.

Ganalı golcü için İskoçya'nın iki ezeli rakibi Celtic ve Rangers kapışırken, İtalya'dan da Lazio'nun transfer yarışında olduğu gelen haberler arasında.

Yeni Asır'ın haberine göre Karadeniz ekibinin, Ekuban için yaklaşık 10 milyon euro gibi bir rakamı bonservis olarak belirlediği öğrenildi.

NWAKAEME'NİN BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Yönetim, Nwakaeme'yi de takımda tutmakta zorlanabilir. Nijeryalı oyuncu için sezon başında ismi açıklanmayan bir Çin ekibinden 6 milyon euroluk teklif geldiği duyurulurken, son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'in, 8 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edilmişti.

Fırtına 31 yaşındaki oyuncu için de 13-14 milyon euroluk bedel biçti.