Trabzonspor-Yeni Malatyaspor | Muhtemel 11'ler
Spor Toto Süper Lig'de 49 puanla 4. sırada yer alarak Avrupa kupalarına katılma yolunda büyük avantaj yakalayan Trabzonspor, ligin 29. Haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.
Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Karadeniz ekibi, ligde 11 puan gerisinde 5. sırada bulunan Evkur Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek hem Avrupa yolunda bir engeli daha geride bırakmak hem de gözünü diktiği ilk 3 sıra için iddiasını sürdürmek istiyor.
Trabzonspor'da Nijeryalı oyuncu Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sakatlıkları bulunuyor.
MUHTEMEL 11’LER
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Ibanez, Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme
Yeni Malatyaspor: Fabien, Chebake, Mina, Murat Akça, Seth, Robin, Donald, Aleksic, Guilherme, Kamara, Bifouma
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