Trabzon’un bana ilgisi var

Hollanda ekibi Sparta Rotterdam’da forma giyen 19 yaşındaki forvet oyuncusu, “Hollanda’da bu sezon 11 gol atıp, 8 de asist yaptım. 1. Lig’e çıktık. İspanya veya İngiltere’de futbol oynamak isterim. Süper Lig’i küçüklüğümden beri takip ediyorum. Ailecek Trabzonluyuz. Trabzon’u da çok seviyoruz. Trabzonspor’un bana ilgisi olduğunu biliyorum. Trabzon’da oynamak bana gurur verir” şeklinde konuştu.