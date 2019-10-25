Trabzon’un iki farklı yüzü

SÜPER Lig’de geride kalan 8 haftada ortaya koyduğu başarılı performansla zirve yarışında “Varım” diyen Trabzonspor, aynı görüntüyü uzun bir aradan sonra katıldığı Avrupa kupalarında gösteremiyor. Ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile 15 puan toplayarak 9. haftaya ikinci sırada giren ve rakip fileleri de 17 kez havalandıran Bordo-Mavililer, mücadele ettiği Avrupa Ligi C Grubu’nda geride kalan 3 maçta 1 beraberlik alırken, 2 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı. Deplasmanda oynadığı Getafe ve son karşılaşmada evinde Krasnodar’a gol atamayan Ünal Karaman’ın öğrencileri, evindeki Basel maçını 2-2’lik skorla geçip, hanesine sadece 1 puan yazdırabildi. Basel’in 7 puanla zirvede olduğu C Grubu’nda 1 puanla son sırada yer alan Trabzonspor’un, grupta az olan şansını sürdürebilmesi için 7 Kasım’daki Krasnodar deplasmanından galibiyetle dönmesi gerekiyor.