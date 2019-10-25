21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7701
  • 6,3967
  • 279.74
  • 100216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Trabzon’un iki farklı yüzü

Bordo-Mavililer, Süper Lig’de fırtına gibi eserken, Avrupa Ligi’nde mücadele ettiği C Grubu’nda çıktığı 3 karşılaşmada 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak farklı bir görüntü ortaya koydu. Trabzonspor, Avrupa’da gol yollarında da sessiz kaldı.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

SÜPER Lig’de geride kalan 8 haftada ortaya koyduğu başarılı performansla zirve yarışında “Varım” diyen Trabzonspor, aynı görüntüyü uzun bir aradan sonra katıldığı Avrupa kupalarında gösteremiyor. Ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile 15 puan toplayarak 9. haftaya ikinci sırada giren ve rakip fileleri de 17 kez havalandıran Bordo-Mavililer, mücadele ettiği Avrupa Ligi C Grubu’nda geride kalan 3 maçta 1 beraberlik alırken, 2 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı. Deplasmanda oynadığı Getafe ve son karşılaşmada evinde Krasnodar’a gol atamayan Ünal Karaman’ın öğrencileri, evindeki Basel maçını 2-2’lik skorla geçip, hanesine sadece 1 puan yazdırabildi. Basel’in 7 puanla zirvede olduğu C Grubu’nda 1 puanla son sırada yer alan Trabzonspor’un, grupta az olan şansını sürdürebilmesi için 7 Kasım’daki Krasnodar deplasmanından galibiyetle dönmesi gerekiyor.

TFF Başkanı Özdemir Vali Yerlikaya´ya Merih Demiral´ın 3 numaralı formasını hediye etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MİT yakalayıp getirdi! 'Meksika İmamı' tutuklandı

MİT yakalayıp getirdi! 'Meksika İmamı' tutuklandı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

FETÖ elebaşının yeğeni gözaltına alındı

FETÖ elebaşının yeğeni gözaltına alındı

Irak'ta sular durulmuyor! Onlarca ölü var

Irak'ta sular durulmuyor! Onlarca ölü var

Uyuşturucu çıkan doktor açığa alındı! 'Bakıcımız alıştırdı'

Uyuşturucu çıkan doktor açığa alındı! 'Bakıcımız alıştırdı'

26 yıldır dinmeyen acı... Yavi katliamı şehitlerimiz anıldı

26 yıldır dinmeyen acı... Yavi katliamı şehitlerimiz anıldı

Öğrencilerinin gözü önünde darp edilmişti! Baba - oğul tutuklandı

Öğrencilerinin gözü önünde darp edilmişti! Baba - oğul tutuklandı
 

POPÜLER HABERLER

Rusya duyurdu! İlk defa yapılacak

Rusya duyurdu! İlk defa yapılacak

Çinliler 'ölümsüzlük meyvesi' diyor, Türkiye'de de yetiştirilmeye başlandı

Çinliler 'ölümsüzlük meyvesi' diyor, Türkiye'de de yetiştirilmeye başlandı

Kışın vazgeçilmezi... Toros Dağları'nın zirvesinden elde ediliyor: Kilosu 700 lira!

Kışın vazgeçilmezi... Toros Dağları'nın zirvesinden elde ediliyor: Kilosu 700 lira!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA