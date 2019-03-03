Trabzon’un kozu Hugo Rodallega
Trabzonspor, Kasımpaşa ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Ünal Karaman, Rodallega ile özel bir görüşme yaptı.
12 golle takımın en golcü ismi olan Kolombiyalı futbolcu, Kasımpaşa karşısında da Karaman’ın en önemli kozu olacak. Bu arada takımla çalışmalara başlayan Yusuf ise maçta forma giyebilecek.
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