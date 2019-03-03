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Trabzon’un kozu Hugo Rodallega

Trabzonspor, Kasımpaşa ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Ünal Karaman, Rodallega ile özel bir görüşme yaptı.

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12 golle takımın en golcü ismi olan Kolombiyalı futbolcu, Kasımpaşa karşısında da Karaman’ın en önemli kozu olacak. Bu arada takımla çalışmalara başlayan Yusuf ise maçta forma giyebilecek.

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