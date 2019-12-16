Trabzon’un zirve inadı

AVRUPA’YA veda eden Trabzonspor’da tüm gözler Lige çevrildi. Bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Bordo-Mavililer’de teknik direktör Ünal Karaman ilk yarıda kalan 3 maçlarından 9 puan bekliyor. Karadeniz temsilcisi bugün Medical Park Stadı’nda son haftaların başarılı ekibi Denizlispor’u ağırlayacak. 20.00’de başlayacak mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek.

SEZONUN EN İYİ PUAN SERİSİ

Trabzonspor bu maçı kazanıp ardından deplasmanda Konyaspor ile kendi evinde Kayserispor’u geçerek ilk devreyi lider ya da en kötü 2. sırada kapatmayı planlıyor. Son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fırtına, bugün de yenilmezse 5 maçla bu sezon en iyi puan serisini yakalayacak. Trabzonspor’da sakat olarak sadece Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz var. Denizli’de ise sakat Sapunaru ile cezalı Sackey yok.

4 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Fırtına’da Ünal Karaman’ın Antalyaspor maçı 11’inden 3 değişiklik yapması bekleniyor. Serkan’ın yerine Pereira, Kamil Ahmet’in yerine Novak, Abdülkadir Parmak’ın yerine de Sosa forma giyecek. Hosseini, Campi, Yusuf Sarı ve Nwakaeme sarı kart ceza sınırında. Kart gören Konya deplasmanında oynayamayacak. 9 yıl aradan sonra 39. kez karşılaşacak 2 ekipten ev sahibi galibiyetlerde 25-6, gollerde 57-27 üstün.