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Spor

Trae Young, Milwaukee Bucks'ı tek başına ezdi geçti

Atlanta Hawks, Trae Young'ın 42 sayı, 10 asist ve 8 ribaunt ile oynadığı maçta Milwaukee Bucks'ı 120-100 yendi.

15 Kasım 2021 Pazartesi 11:49 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 11:49
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Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 7 maçla devam edildi.

Atlanta Hawks, Trae Young'ın 42 sayısı ile Milwaukee Bucks'ı 120-100 yendi. Atlanta Hawks, alınan bu sonuçla, 6 maçlık galibiyet özlemini sona erdirdi.

Young, 42 sayı, 10 asist ve 8 ribaunt ile oynarken "triple-double" yapmaya da çok yaklaştı. 13 üçlük denemesinde bulunan Young, 8 üçlük ile maçı tamamladı.

SONUÇLAR:

Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs: 114-106

Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks: 120-100

Charlotte Hornets - Golden State Warriors: 106-102

Houston Rockets - Phoenix Suns: 89-115

Oklahoma City Thunder - Brooklyn Nets: 96-120

Denver Nuggets - Portland Trail Blazers: 124-95

LA Clippers - Chicago Bulls: 90-100

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