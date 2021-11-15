Trae Young, Milwaukee Bucks'ı tek başına ezdi geçti

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 7 maçla devam edildi.
Atlanta Hawks, Trae Young'ın 42 sayısı ile Milwaukee Bucks'ı 120-100 yendi. Atlanta Hawks, alınan bu sonuçla, 6 maçlık galibiyet özlemini sona erdirdi.
Young, 42 sayı, 10 asist ve 8 ribaunt ile oynarken "triple-double" yapmaya da çok yaklaştı. 13 üçlük denemesinde bulunan Young, 8 üçlük ile maçı tamamladı.
Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs: 114-106
Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks: 120-100
Charlotte Hornets - Golden State Warriors: 106-102
Houston Rockets - Phoenix Suns: 89-115
Oklahoma City Thunder - Brooklyn Nets: 96-120
Denver Nuggets - Portland Trail Blazers: 124-95
LA Clippers - Chicago Bulls: 90-100