Traktör Sazi, Aykut Kocaman'ın ardından Ersun Yanal'a da teklif yaptı
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takımda çalışmayan Aykut Kocaman'a kendisine yapılan teklifi reddetti.
Aykut Kocaman, İran ekibi Traktör Sazi'den gelen teklifi nazikçe reddetti. Aykut Kocaman'dan olumsuz yanıt alan Traktör Sazi yetkilileri sürpiz bir hamle daha yaptı.
Ersun Yanal'a menajerler aracılığıyla yıllık 1.5 milyon Euro teklif edildiği, Yanal'ın ise yıllık 3 milyon Euro istediği iddia edildi.
Kocaman ve Yanal'ın adı Fenerbahçe ile de anılıyordu.
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