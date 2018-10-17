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Traktör Sazi, Aykut Kocaman'ın ardından Ersun Yanal'a da teklif yaptı

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takımda çalışmayan Aykut Kocaman'a kendisine yapılan teklifi reddetti.

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Aykut Kocaman, İran ekibi Traktör Sazi'den gelen teklifi nazikçe reddetti. Aykut Kocaman'dan olumsuz yanıt alan Traktör Sazi yetkilileri sürpiz bir hamle daha yaptı.

​Ersun Yanal'a menajerler aracılığıyla yıllık 1.5 milyon Euro teklif edildiği, Yanal'ın ise yıllık 3 milyon Euro istediği iddia edildi.

Kocaman ve Yanal'ın adı Fenerbahçe ile de anılıyordu.

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