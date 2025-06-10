Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan ve sarı kırmızılı kulübün transfer planlamasına da değinen Hatipoğlu, "Oturmuş bir takımımız var. Çok fazla oyuncuya ihtiyacımız yok. 4 ya da 5 oyuncuya ihtiyacımız olduğunu sayın başkanla konuşmalarımızda geçirdik" dedi.

İşte İbrahim Hatipoğlu'nun açıklamaları;

"Geçen bayram arefe günü Beşiktaş'la bir maç oynamıştık ve o maçta taraftarlarımızı üzmüştük. Ancak bu bayrama Türkiye'nin her yerindeki Galatasaraylılar mutlu girdiler. Sezon zor bir sezondu. Kazandığımız en zor şampiyonluklardan biriydi. Yaşadıklarımız daha önce karşımıza çıkmış şeyler değildi."

"Kırılma anlarının ilkinin kamp dönemimiz olduğunu düşünüyorum. Galatasaray 2 sene üst üste şampiyon oldu, doyuma ulaştı havası yaratılmaya çalışılıyordu dışarıdan. 2 yıl çok başarılı bu görevi yürüten Erden Timur ayrılmıştı. Bu havanın oyuncularımıza da biraz yansıdığını kampta biz de hissetmiştik. Bu senenin çok önemli olduğunu, iyi bir kadro kuracağımızı ve şampiyon olacağımıza inandırdık oyuncularımızı."

"Beşiktaş maçı belki bizim için kırılma noktalarından bir diğeri oldu. Sezon başladı ve bir sürü tartışmalar yaşandı. 2. ve 3. haftadan sonra liderliği ele geçirdik ve 1 saniye bile bırakmadık. Hatta Young Boys maçı da kırılma anıydı. Bu seneki iç sahadaki Trabzon maçını da önemli görüyorum."

"Biz Okan Buruk'la 152 maça çıkmışız, 112'sini kazanmışız. 3 Süper Lig kazanmışız. Bu müthiş başarı. Üst üste maç kazanma rekoru, istatistiklere baktığınızda hani algılar vardı bir sürü onlara rağmen sadece şöyle bazı istatistiklerle cevap vermek istiyorum. Bu sezon en çok gol atan takım, en çok maçta kalesini gola kapatan takım, net gol pozisyonuna girmede birinci, duran topta en çok gol atan takım olmuş. Bunların hepsi bir çalışmanın ve taktik zekanın sonucu."

TRANSFER PLANLAMASI

"Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmak bizim için çok önemli. Oturmuş bir takımımız var. Çok fazla oyuncuya ihtiyacımız yok. 4 ya da 5 oyuncuya ihtiyacımız olduğunu sayın başkanla konuşmalarımızda geçirdik. Elbette isimler var, her mevki için takip ettiğimiz oyuncular var. Ben oyuncu ismi zikretmek istemiyorum."