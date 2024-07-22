Fatih Karagümrük, Can Keleş'in Beşiktaş'a transfer olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Can Keleş'in Beşiktaş'a transferi konusunda anlaşmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Ayrıca transfer sürecinde tüm transfer etiğine uyan Beşiktaş Kulübü'ne teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

BONSERVİSİ VE MAAŞI

Beşiktaş, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için İstanbul ekibi ile 2.5 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Can Keleş ise 21 milyon TL maaş kazanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK PERFORMANSI

Geçen sezon Süper Lig'de Fatih Karagümrük formasıyla 35 resmi maça çıkan Can Keleş, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi