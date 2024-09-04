Beşiktaş, Benfica'dan Joao Mario'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada" Profesyonel futbolcu Joao Mario'nun satın alma opsiyonuyla birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Benfica kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Joao Mario'ya şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullanıldı.