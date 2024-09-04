Beşiktaş, Benfica'dan Joao Mario'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada" Profesyonel futbolcu Joao Mario'nun satın alma opsiyonuyla birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Benfica kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Joao Mario'ya şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullanıldı.BEŞİKTAŞ, TRANSFERİ BU VİDEOYLA DUYURDU
João Mário giriş yaptı! ��— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 4, 2024
Beşiktaş'a hoş geldin Mário. �� pic.twitter.com/9oqxh9cPwL