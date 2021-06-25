Star.com.tr 25 Haziran 2021 Cuma 22:53 - Güncelleme: 25 Haziran 2021 Cuma 22:53

Sezonu İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile tamamlayan milli futbolcu Ozan Kabak, bonservisinin bulunduğu Schalke 04'de geri dönmüştü. Alman kulübünün satış listesine koyduğu Ozan için teklifler gelmeye başladı. Alman gazetesi Bild'e göre Schalke bonservis satışlarından 30 milyon euro kazanmayı planlıyor. En büyük bonservis geliri ise Ozan'dan beklenirken 20 milyon euro gelir hedefleniyor.

İNGİLİZ BASINI: LEICESTER CITY OZAN İLE ANLAŞTI



İngiliz basınından Footballfancast'in haberine göre Leicester City stoper transferi için Ozan Kabak ile anlaşma sağladı. Leicester'da Christian Fuchs ve Wes Morgan'ın takımdan ayrılmasından sonra savunma bölgesinde büyük bir boşluk oluştu. Teknik direktör Brendan Rodgers bu boşluğu Ozan Kabak ile doldurmayı planlıyor. Sol bek için ise Southampton'dan serbest kalarak ayrılan Ryan Bertrand'ın kadroya dahil edileceği belirtildi.

Ozan geçtiğimiz sezon ikinci yarıda katıldığı Liverpool'da 9 Premier Lig, 4 de Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 13 maça çıktı. Ozan bu karşılaşmaların tamamına ilk 11'de başladı.

