Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan ama transfer gündeminde adı İtalya'da sıkça manşetlere çıkan Joao Pedro için önemli bir açıklama geldi.

JOAO PEDRO'NUN MENAJERİ KONUŞTU

Sarı-lacivertli takımın sezon başında Cagliari'den 4,6 milyon europya transfer ettiği 30 yaşındaki Joado Pedro'nun menajeri Stefano Lombardi konuştu.

TAKIM İSİMLERİNİ AÇIKLADI

Stefano Lombardi, Fiorentina, Spezia ve Hellas Verona'nın Brezilya asıllı İtalyan futbolcuyla ilgilendiğini doğruladı.

"FENERBAHÇE'DE KALACAK"

Transfer görüşmelerinin durduğunu açıklayan Stefano Lombardi "Joao Pedro Türkiye'de kalıyor. Spezia, Fiorentina ve Verona ile ilk temaslar oldu ancak sonrasında Fenerbahçe'de kalma kararı verdik." şeklinde konuştu.

BU SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de 10 Süper Lig maçına çıkan Joao Pedro, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Joao Pedro ayrıca 5 UEFA Avrupa Ligi maçında 1 kez fileleri havalandırdı.