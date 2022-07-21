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Spor

Transfer bitti! Ve Hakan Çalhanoğlu'nun kaderi belli oldu

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun İngiliz devi Manchester United'a transfer olacağı iddia edilmişti. Yıldız oyuncunun planları Christian Eriksen'in Manchester'a imza atması ile sona erdi. Hakan Çalhanoğlu ise Inter'de kaldı. İşte detaylar...

Star Gazetesi21 Temmuz 2022 Perşembe 22:00 - Güncelleme:
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İtalya Serie A'da Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu başarılı bir sezonu geride bırakmasının ardından İtalya'dan ayrılacağı iddia ediliyordu. Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'in Manchester United'a transfer olmasının ardından tüm planları yıkılan Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'de kalma kararı aldığı belirtildi.

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HAKAN ÇALHANOĞLU'NU TERCİH ETMEDİLER

28 yaşındaki futbolcu İtalya Serie A'da 5'inci sezonunu tamamladı. Inter ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hakan Çalhanoğlu Premier Lig'e gitmek istiyordu. Manchester United yıldız oyuncuyu maliyetinin yüksek olması sebebiyle transfer edemedi. Kırmızılar tercihini Eriksen'den yana kullandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN KARNESİ

Yıldız oyuncu, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 46 resmi maçın 42'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 3357 dakika süre aldı. 28 yaşındaki milli yıldız bu karşılaşmalarda 8 gol ve 13 asistle skora katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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