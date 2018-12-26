Transfer bombası! 'Babel'i size getirebilirim'

Beşiktaş'ın sözleşme uzatmak için görüştüğü Babel, istediği yıllık ücretle yönetimin elini kolunu bağladı. Babel'in menajeri ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Beşiktaş ile iplerin koptuğunu belirtmişti. Beşiktaşlı yıldız ile ilgili bu gelişmelerin ardından flaş bir detay ortaya çıktı.

Daha önce Galatasaray'a mesaj gönderen Ryan Babel'in menajeri bu kez direkt Semih Özsoy'a ulaştı… Comolli'ye mesaj gönderen Willi Haatrecht'in beklediği cevabı alamadıktan sonra bu kez de Fenerbahçe'de futbolun yeni patronu Özsoy'a "Babel'i size getirebilirim" mesajı gönderdiği belirtildi.

Ancak Comolli'den sonra Özsoy'dan da beklediği cevabı alamadığı bildirildi.

(Fotomaç)