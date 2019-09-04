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Transfer döneminin 4 ilginç hikayesi

Transfer dönemi hareketli geçti. Takımlar kadrolarını güçlendirirken arada ilginç olaylar da yaşandı. İşte transfer döneminin 4 ilginç hikayesi...

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Transfer döneminin en farklı olaylarından birine Martin Skrtel imza attı. Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Serie A ekiplerinden Atalanta’ya transfer oldu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Atalanta, Skrtel ile 1 yıllık sözleşme imzaladı ama 20 gün sonra yollar ayrıldı. İtalyan ekibi ayrılığa gerekçe olarak oyuncunun fiziksel yetersizliğini gösterdi. Vedanın hemen ardından Skrtel İstanbul’a geldi ve daha önce birçok kez görüştüğü Başakşehir’e imza attı.

Manchester United’ı ’trolledi’

 
İspanya 2. Ligi’nde mücadele eden Almeria, yeni sahibiyle birlikte birçok transfere imza attı. Bunlardan biri de Arvin Appiah’tı. Nottingham Forest’tan 10 milyon Euro’ya transfer ettikleri Appiah’ı ‘farklı’ bir yöntemle tanıttılar. Twitter hesaplarından ‘Üzgünüm Manchester United. Appiah artık kırmızı beyaz’ yazarak kulübü etiketlediler. Halbuki United’ın futbolcuyla çok ilgisi de yoktu ama bu şekilde ‘erişimi yüksek’ bir reklam yapmayı başardılar.

Netflix belgeselini izledi, transferi kabul etti

Sunderland başarılı bir kulüp değil. Fakat Netflix’te çok ilgi çeken belgesel ’Sunderland Till I Die’ sayesinde çok popüler. Bu durum da transfere yansıdı. Leeds United’ta forma giyen Laurens de Bock bu belgeseli izleyenlerden biriydi. Belgeselden çok etkilenen futbolcu kariyerini Sunderland’de sürdürmek istedi ve bu transfer döneminde kulübe imza attı.

Herkesi şaşırttı

Juventus transferin son saatlerinde ilginç bir hamleye imza attı. Torino ekini kadrosuna Kuzey Koreli bir futbolcuyu dahil etti. 20 yaşında Cagliari’ye gelen ve Serie A’da oynayan ilk Kuzey Koreli futbolcu olan Han Kwang-Song iki sezondur Serie B’de forma giyiyordu. 21 yaşındaki Han artık Juventus oyuncusu. Bu transfer İtalyan medyasını da epey şaşırttı.   (TRTspor)

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