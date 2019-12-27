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Spor

Transfer fiyaskosu! 5 milyon euro havaya uçtu

Fenerbahçe'de transfer edilen yerli futbolcuların performanslar hayal kırıklığı yarattı.

27.12.2019  15:50 - Güncelleme: 27.12.2019  15:50
TM Dijital Haber Merkezi

Yaz ayı transfer sezonunda yabancı futbolcuların dışında 5 yerli oyuncu kadrosuna katan Ersun Yanal, 39 yaşındaki Emre Belözoğlu dışında hemen hemen hiçbir öğrencisinden verim alamadı.


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Kayserispor’da oynadığı futbolla Galatasaray’ı peşinden koşturmasına rağmen 3 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe’ye giden Deniz Türüç, Trabzonspor’un kapısından dönen Murat Sağlam, Ankaragücü’nde sergilediği performansla dikkat çeken Altay Bayındır ve Mevlüt Erdinç’le yola çıkan Ersun Yanal bu oyunculardan pek de istediğini alamadığı gözükürken, transferde yapılan yanlışlar kulübe yaklaşık 5 milyon euro’ya mâl oldu.


İşte Fenerbahçe’de yaz ayı transfer sezonunda kadroya katılan yerli futbolcuların istatistikleri


Mevlüt Erdinç: 6 maç gol yok asist yok


Deniz Türüç: 12 maç 1 gol asist yok


Altay Bayındır: 16 maçta kalesinde 20 gol gördü


Emre Belözoğlu: 13 maç 1 gol 4 asist


Murat Sağlam: 2 maç gol yok asist yok

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