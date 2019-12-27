Transfer fiyaskosu! 5 milyon euro havaya uçtu

27.12.2019 15:50 - Güncelleme: 27.12.2019 15:50

TM Dijital Haber Merkezi





Yaz ayı transfer sezonunda yabancı futbolcuların dışında 5 yerli oyuncu kadrosuna katan Ersun Yanal, 39 yaşındaki Emre Belözoğlu dışında hemen hemen hiçbir öğrencisinden verim alamadı.





ALTAY BAYINDIR'A VE DENİZ TÜRÜÇ'E BONSERVİS ÖDENDİ





Kayserispor’da oynadığı futbolla Galatasaray’ı peşinden koşturmasına rağmen 3 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe’ye giden Deniz Türüç, Trabzonspor’un kapısından dönen Murat Sağlam, Ankaragücü’nde sergilediği performansla dikkat çeken Altay Bayındır ve Mevlüt Erdinç’le yola çıkan Ersun Yanal bu oyunculardan pek de istediğini alamadığı gözükürken, transferde yapılan yanlışlar kulübe yaklaşık 5 milyon euro’ya mâl oldu.





İşte Fenerbahçe’de yaz ayı transfer sezonunda kadroya katılan yerli futbolcuların istatistikleri





Mevlüt Erdinç: 6 maç gol yok asist yok





Deniz Türüç: 12 maç 1 gol asist yok





Altay Bayındır: 16 maçta kalesinde 20 gol gördü





Emre Belözoğlu: 13 maç 1 gol 4 asist





Murat Sağlam: 2 maç gol yok asist yok