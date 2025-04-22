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Spor

Transfer için anlaşma imzalandı! Victor Osimhen'in yeni durağı İngiltere

Sezon başında Galatasaray'a kiralık olarak gelen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen için yeni bir iddia ortaya atıldı. Avrupa basınında çıkan habere göre 26 yaşındaki yetenekli oyuncu ile Manchester United arasında 2025 yazında gerçekleşecek bir transfer için şimdiden bir anlaşma imzalandığı duyuruldu. İşte detaylar...

AKŞAM22 Nisan 2025 Salı 09:23 - Güncelleme:
Transfer için anlaşma imzalandı! Victor Osimhen'in yeni durağı İngiltere
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Sezon başında G.Saray'a kiralanan Nijeryalı forvet Victor Osimhen, Sarı-Kırmızılı takımda beklentileri fazlasıyla karşılayan bir futbol sergiliyor. Şu ana kadar tüm kulvarlarda çıktığı 34 maçta 29 gol atıp 6 asist yapan Osimhen için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Africafoot'un haberine göre; 26 yaşındaki başarılı oyuncu ile Manchester United arasında 2025 yazında gerçekleşecek bir transfer için şimdiden bir anlaşma imzalandı.

GS BEKLEMEDE

Haberde, bu bilginin oyuncunun çevresinden biri tarafından paylaşıldığı iddia edildi. Başarılı oyuncuyla İngiltere'den Arsenal, İspanya'dan Real Madrid ve Fransa'dan PSG ilgileniyor. G.Saray yönetimi ise Osimhen'in kariyeri ile ilgili vereceği kararı bekliyor.

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