Sezon başında G.Saray'a kiralanan Nijeryalı forvet Victor Osimhen, Sarı-Kırmızılı takımda beklentileri fazlasıyla karşılayan bir futbol sergiliyor. Şu ana kadar tüm kulvarlarda çıktığı 34 maçta 29 gol atıp 6 asist yapan Osimhen için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Africafoot'un haberine göre; 26 yaşındaki başarılı oyuncu ile Manchester United arasında 2025 yazında gerçekleşecek bir transfer için şimdiden bir anlaşma imzalandı.

GS BEKLEMEDE

Haberde, bu bilginin oyuncunun çevresinden biri tarafından paylaşıldığı iddia edildi. Başarılı oyuncuyla İngiltere'den Arsenal, İspanya'dan Real Madrid ve Fransa'dan PSG ilgileniyor. G.Saray yönetimi ise Osimhen'in kariyeri ile ilgili vereceği kararı bekliyor.