İSTANBUL 4°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2025 Salı / 13 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,0537
  • EURO
    37,2469
  • ALTIN
    3354.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Transfer için anlaşma sağlandı! Galatasaray'dan Eren Elmalı hamlesi
Spor

Transfer için anlaşma sağlandı! Galatasaray'dan Eren Elmalı hamlesi

Galatasaray transferinin son gününde vites arttırdı ve Eren Elmalı için yeniden harekete geçti. Sarı-kırmızılılar evrakların yetişmesi halinde 24 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlayacak. İşte detaylar...

TRT Spor11 Şubat 2025 Salı 16:29 - Güncelleme:
Transfer için anlaşma sağlandı! Galatasaray'dan Eren Elmalı hamlesi
ABONE OL

Kış transfer döneminde Alvaro Morata, Mario Lemina, Carlos Cuesta ve Przemyslaw Frankowski'yi kadrosuna katan Galatasaray, transferin son saatlerinde Eren Elmalı için Trabzonspor'un kapısını çaldı.

Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda sol bek hariç eksiklerini gideren Galatasaray, önemli hamleler yapmasının ardından yönetim ile teknik ekip transfer için bir araya geldi. Teknik heyetin sol bek transferine önem vermesinin ardından, Trabzonspor ile yeniden görüşmeler başladı.

Galatasaraylı yöneticiler, bordo-mavililer ile bonservis pazarlıklarına yeniden start verdi. Sarı kırmızılılar, evrakların yetişmesi halinde 24 yaşındaki milli futbolcuyla sözleşme imzalayacak.

PERFORMANSI

Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Eren Elmalı, bu sezon 22 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.