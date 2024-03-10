Sarı kırmızılıların Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup ettiği maçta ağları sallayan ve Galatasaray forması altında yaklaşık 1.5 yılın ardından ilk gol sevincini yaşayan Lucas Torreira'yı Arjantin ekibi Boca Juniors kadrosuna katmak istiyor. Boca'nın Uruguaylı orta sahaya olan ilgisi Güney Amerika spor basınında gündemin merkezine oturdu. Kulübün Başkanı ve efsanesi Juan Pablo Riquelme'nin yaptığı açıklamalarda, futbolcu ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını anlattı.

BABASIYLA MAÇLARIMIZI İZLİYOR

Riquelme, "Torreira, Boca Juniors formasıyla oynamak istediğini söylüyor, babasıyla birlikte Boca maçlarına geliyor. Boca için oynamayı çok istiyor ama şu an forma giydiği Galatasaray'da çok iyi kazanıyor. Bana, 'Hayatımda hiç şimdiki kadar para kazanmadım' dedi. Lucas Torreira ayrıca Türkiye'de çok başarılı. Geçen sezon şampiyon oldular, bu sene de iyi gidiyorlar. Bu konuda neler olabileceğini pek kestiremiyoruz" diye konuştu.

CAVANİ İLİŞKİLERİNİ KULLANACAK

Arjantin medyası, Başkan Juan Roman Riquelme'nin Boca takımında forma giyen Uruguay Milli Takımı'nın efsanesi Edinson Cavani'yi bu transferde devreye soktuğunu bildirdi. Fiyat araştırmasının yapılmasının ardından Cavani'nin yardımıyla Torreira'nın Boca'ya transfer olabileceği vurgulandı. G.Saraylı yıldızın Arjantin ekibinin maçlarını yakından takip ettiği de hatırlatıldı... Bu sezon Aslan'da 37 resmi maça çıkan Torreira, 1 gol, 2 asistle oynadı. Kontratı 2026'da sona erecek.