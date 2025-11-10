Süper Lig'de Fenerbahçe yenilgisi sonrası Antalyaspor'u 3-1'lik skorla geçen Beşiktaş, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın, ocak ayı raporunu kısa süre içerisinde yönetime iletecek. Buna göre; Jurasek, Svensson ve Mert Günok'la yollar ayrılabilir.

Sezon başında Benfica'dan kiralanan Jurasek, performansıyla göze giremedi. Yalçın, son olarak 4 Ekim'de oynanan Galatasaray maçında 90 dakika oynattığı oyuncusunu sonraki 5 maçın 3'ünde yedek oturttu. Kalan iki maçta ise toplam 12 dakika süre verdi. Svensson'da da benzer bir durum var. Norveçli futbolcu, Galatasaray maçında kadroda yer almadı. Gençlerbirliği mücadelesinde 90 dakika sahada kaldı. Konyaspor karşılaşmasında 1 dakika süre alan Svensson, son 3 mücadelede kadroya giremedi. Öte yandan Mert, Sergen Yalçın'ın gelişiyle birlikte kaleyi Ersin Destanoğlu'na kaptırdı. Son olarak Konyaspor ile oynanan erteleme maçında kaleye geçen Günok, son 4 müsabakada yedek oturdu. Tecrübeli file bekçisinin de bu durumdan rahatsız olduğu ve ayrılmaya sıcak bakabileceği öğrenildi. Kartal, kaleci arayışına başladı.