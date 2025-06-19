Sezona yeni ve güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Beşiktaş, birçok pozisyon için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların çalışmalarını sürdürdüğü pozisyonlardan biri olan kanat mevkisi için dış basından sürpriz bir isim öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ'TA SILAS SESLERİ

Africafoot'un haberine göre Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu Kızılyıldız'da kiralık olarak geçiren Silas Katompa Mvumpa ile ilgileniyor. Bonservisi Stuttgart'ta bulunan futbolcuyu Kızılyıldız 7 milyonluk satın alma opsiyonunu pahalı bularak kullanmadı. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş, 26 yaşındaki kanat oyuncusu için harekete geçti.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Sırp ekibiyle geçtiğimiz sezon 15 maçta forma giyen Silas, 5 gol, 1 asist kaydetti. Ayrıca Silas, Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta 2 gol attı.