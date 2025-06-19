İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2025 Perşembe / 23 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,5688
  • EURO
    45,5088
  • ALTIN
    4269.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Transfer için düğmeye basıldı! Beşiktaş'tan Silas Katompa Mvumpa hamlesi
Spor

Transfer için düğmeye basıldı! Beşiktaş'tan Silas Katompa Mvumpa hamlesi

Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş için yeni bir iddia gündeme geldi. Siyah beyazlı ekibin geçen sezonu Kızılyıldız'da kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki başarılı oyuncu Silas Katompa Mvumpa'yı gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ19 Haziran 2025 Perşembe 10:06 - Güncelleme:
Transfer için düğmeye basıldı! Beşiktaş'tan Silas Katompa Mvumpa hamlesi
ABONE OL

Sezona yeni ve güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Beşiktaş, birçok pozisyon için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların çalışmalarını sürdürdüğü pozisyonlardan biri olan kanat mevkisi için dış basından sürpriz bir isim öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ'TA SILAS SESLERİ

Africafoot'un haberine göre Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu Kızılyıldız'da kiralık olarak geçiren Silas Katompa Mvumpa ile ilgileniyor. Bonservisi Stuttgart'ta bulunan futbolcuyu Kızılyıldız 7 milyonluk satın alma opsiyonunu pahalı bularak kullanmadı. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş, 26 yaşındaki kanat oyuncusu için harekete geçti.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Sırp ekibiyle geçtiğimiz sezon 15 maçta forma giyen Silas, 5 gol, 1 asist kaydetti. Ayrıca Silas, Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta 2 gol attı.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.