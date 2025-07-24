İngiltere Premier Lig takımlarından Nottingham Forest'ın kanat oyuncusu Jota Silva'yı transfer etmek için Fenerbahçe'nin devrede olduğu iddia edildi.

Express Sport, Nottingham Forest ile Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncunun yaz transfer dönemine ilişkin koşullarını öğrenmek için gayrı resmi görüşmelerde bulunduğunu duyurdu.

Silva, geçen sezon Nottingham Forest formasıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıktı ve 4 gol katkısı yaptı.

Forest'ın geçen yaz 7 milyon euro karşılığında Vitoria de Guimaraes'ten transfer ettiği oyuncuyu, mevcut transfer döneminde kârlı bir şekilde satmaya sıcak baktığı belirtildi.