Fenerbahçe, transfer döneminin bitmesine az bir süre kala önemli hamlelere imza atıyor.

FENERBAHÇE'DEN TEKLİF

Sport Mediaset'in haberine göre, Fenerbahçe, pazartesi günü İlkay Gündoğan ile masaya oturacak.

Fenerbahçe'nin 34 yaşındaki futbolcuya ilk olarak 3.5 milyon euro ve bonus içeren bir sözleşme teklif edeceği belirtildi.

MANCHESTER CITY İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen İlkay'ın, Manchester City ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Manchester City forması altında geçen sezon 54 resmi maçta süre bulan deneyimli yıldız İlkay Gündoğan, 5 gol attı ve 8 asist yaptı.