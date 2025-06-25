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Spor

Transfer için düğmeye basıldı! Galatasaray'dan Rodrigo De Paul hamlesi

Yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Galatasaray dümeni İspanya'ya kırdı. Sarı kırmızılı ekip, Atletico Madrid forması giyen tecrübeli futbolcu Rodrigo De Paul'yu gündemine aldı. Transferde Galatasaray'ın rakipleri ise Milan ve Suudi ekipleri. İşte detaylar...

AKŞAM25 Haziran 2025 Çarşamba 09:15 - Güncelleme:
Transfer için düğmeye basıldı! Galatasaray'dan Rodrigo De Paul hamlesi
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Şampiyonlar Ligi'ne bu sezon doğrudan katılacak olan Galatasaray, transfer çalışmalarını da bu doğrultuda şekillendiriyor. Transferde önceliğini Victor Osimhen ve A sınıf bir kaleciye veren Sarı-Kırmızılılar, orta saha bölgesini de güçlendirmeyi amaçlıyor. Öte yandan Mario Lemina ve Gabriel Sara için teklifler alan Galatasaray, uygun bir rakama bu oyuncularıyla vedalaşabilir. Orta saha listesinde Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan gibi birçok yıldız isim bulunan CimBom'a son olarak, Atletico Madrid'de Simeone'nin öğrencisi olan tecrübeli oyuncu Rodrigo De Paul ismi yazıldı.

MİLAN VE SUUDİLER DE YARIŞTA

TuttoMercatoWeb'in haberine göre Galatasaray, 31 yaşındaki Arjantinli yıldız için somut adımları attı. İspanyol devi ile müzakerelere başlamak için resmi bir teklif yakında iletilecek. Atletico Madrid'in, De Paul'un ayrılığına yeşil ışık yaktığı belirtilirken, Arjantinli de Türkiye'ye sıcak bakıyor. Ancak Aslan bu transferde yalnız değil. Serie A ekibi Milan ve bazı Suudi Arabistan ekiplerinin, yıldız futbolcuya ilgisi olduğu biliniyor. Sarı-Kırmızılılar; Devler Ligi faktörüyle Suudi kulüplerinin, yüksek maaş teklifiyle de Milan'ın önüne geçebilir.

DÜNYA KUPASI'NI DA KAZANDI

Arjantin Milli Takımı'nda da görev yapan De Paul'un koleksiyonunda 2 COPA America, 1 CONMEBOL-UEFA Şampiyonlar Kupası ve bir de Dünya Kupası bulunuyor. Geçtiğimiz sezonda 53 karşılaşmada 3 bin 485 dakika süre alan Arjantinli orta saha, 3 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Kariyerinde 34 kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden tecrübeli futbolcu bu organizasyonda 3 gol ve 2 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen De Paul için, bugüne kadar toplamda 51 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

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