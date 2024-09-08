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Spor

Transfer için gemileri yaktı! John Arias, Galatasaray'ı istiyor

Yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Galatasaray son olarak sağ kanat oyuncusu John Arias için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı takıma gelmek isteyen oyuncu kulübüne transfer için baskı yapıyor. İşte detaylar...

8 Eylül 2024 Pazar 09:24 - Güncelleme:
Transfer için gemileri yaktı! John Arias, Galatasaray'ı istiyor
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Victor Osimhen takviyesinin ardından transfer çalışmalarını hızla sürdüren Galatasaray, Fluminense forması giyen John Arias için girişimlerde bulunmaya devam ediyor. Oyuncuyu ikna eden ve kendi saflarına çeken sarı kırmızılılar, Brezilya ekibinin inadını kırmak için yoğun mesai harcıyor. Ülke basınında çıkan son haberlere göre; Fluminense, Cim Bom'un 12 milyon euroluk bonservis teklifini geri çevirdi. Türkiye'ye gelmek isteyen Kolombiyalı oyuncunun bu gelişmenin ardından huzursuz olduğu ve hayallerinin yıkıldığı vurgulandı.

PAZARLIKLAR SÜRECEK

26 yaşındaki hücumcunun da Galatasaray'a gelmek istemesi nedeniyle taraflar arasında görüşmeler önümüzdeki günlerde de devam edecek. Sarı kırmızılılar, Arias'ın da kulübüne baskı yapmasıyla bu transferde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Cim-Bom, transferde son gün olan 13 Eylül'e kadar bir orta saha ve iki kanat takviyesini yapma peşinde.

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