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Spor

Transfer için görüşmeler başladı! Galatasaray'dan Jan Oblak hamlesi

Galatasaray sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde olan Uruguaylı yıldız Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışlarına başladı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı ekip dümeni İspanya'ya kırdı. Galatasaray'ın hedefindeki isim ise Atletico Madrid'in 32 yaşındaki deneyimli kalecisi Jan Oblak oldu ve transfer için görüşmelere başladı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ28 Nisan 2025 Pazartesi 16:51 - Güncelleme:
Transfer için görüşmeler başladı! Galatasaray'dan Jan Oblak hamlesi
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14 yıldır kalesini koruduğu Galatasaray ile sözleşmesi önümüzdeki haziran ayında bitecek olan Muslera'nın, ülkesi Uruguay'a dönmesi bekleniyor.

Sarı kırmızılı formayla bu sezon 39 resmi maça çıkan tecrübeli eldiven, kalesinde 52 gol görürken, 10 maçı ise gol yemeden tamamladı.

Galatasaray yönetimi ise Muslera'nın ayrılma ihtimaline karşılık kaleci arayışlarına şimdiden başladı.

İspanyol gazetesi AS'ın haberine göre; sarı kırmızılılar Atletico Madrid'de forma giyen Jan Oblak'ı transfer etmek için görüşmelere başladı.

TRANSFERİ KOLAYLAŞTIRACAK İSİM ABLA OBLAK

Haberde, Sloven kalecinin basketbolcu ablası Teja Oblak'ın Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'na transfer olmak üzere olduğu kaydedildi.

Abla Oblak'ın şu anda Türkiye'de bulunduğu ve bu durumun Jan Oblak'ın sarı kırmızılı takıma transferini kolaylaştırabileceği kaydedildi.

DİĞER KALECİ ADAYI İSE REAL MADRİD'DEN

Galatasaray'ın diğer kaleci adaylarının ise Real Madrid'de yedek kalan Andriy Lunin ve 2021-2022 sezonunda sarı kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen Barcelonalı Inaki Pena olduğu ileri sürüldü.

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