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Spor

Transfer için görüşmeler başladı! Trabzonspor'a Güney Koreli 10 numara

Transfer çalışmalarını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sürdüren Trabzonspor, Gent forması giyen Güney Koreli yıldız Hyun-seok Hong'u gündemine aldı. Bordo mavili ekip, hem 10 numarada hem de merkez orta sahada görev yapabilen oyuncu için kulübü ile temasa geçti. İşte detaylar...

16 Temmuz 2024 Salı 11:07 - Güncelleme:
Transfer için görüşmeler başladı! Trabzonspor'a Güney Koreli 10 numara
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Trabzonspor, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda hareket eden bordo-mavili yönetim, Gent forması giyen Güney Koreli 10 numara Hyun-seok Hong'u gündemine aldı.

Macaristan kampına kadar 6 transferi resmen tamamlayan Trabzonspor, Onuachu ve Muhammed Cham için de girişimlerini hızlandırdı. Bordo-mavili yönetimin, Onuachu ve Muhammed Cham dışında, 25 yaşındaki Hyun-seok Hong ile de temas halinde olduğu ifade edildi.

Belçika basınında yer alan haberlere göre, Trabzonspor, 10 numara ve merkez orta saha pozisyonlarında görev yapabilen Hyun-seok Hong için Gent kulübü ile temasa geçti. Oyuncunun maliyeti konusunda araştırma yapan bordo-mavililer, şartların oluşması halinde resmi girişimlerde bulunmayı planlıyor.

Trabzonspor taraftarları, Hyun-seok Hong transferinin gerçekleşmesi halinde takımın yeni sezon hedeflerine ulaşması için önemli bir adım atılmış olacağına inanıyor. Bordo-mavili yönetim, transfer sürecinde gerekli şartları sağlayarak, Güney Koreli yıldızı kadrosuna katmayı amaçlıyor.

HYUN-SEOK HONG'UN PERFORMANSI VE KARİYERİ

Ağustos 2022'de LASK Linz'den 1.5 milyon Euro bedelle Gent'e transfer olan Hyun-seok Hong, Belçika ekibiyle 97 resmi maçta 16 gol ve 17 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösterilen oyuncunun Gent ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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