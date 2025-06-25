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Spor

Transfer için kararı bekleniyor! Galatasaray'da gözler Victor Osimhen'de

Galatasaray geçen sezon kiralık olarak formasını giyen Victor Osimhen'in vereceği karara odaklanmış durumda. Transfer planları Nijeryalı yıldızın kararına bağlı olan sarı kırmızılı ekip olumlu cevabın gelmesi halinde Napoli ile masaya oturacak.

AKŞAM25 Haziran 2025 Çarşamba 09:23 - Güncelleme:
Transfer için kararı bekleniyor! Galatasaray'da gözler Victor Osimhen'de
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Galatasaray'ın transfer planları, Nijeryalı golcünün vereceği karara bağlanmış durumda. Sarı-Kırmızılılar, transfer bütçesinin büyük bir kısmını Victor Osimhen için ayırdı. Yönetim, Victor'un 'Evet' demesi halinde, yıldız santrforun bonservisini almak için Napoli ile masaya oturacak.

İtalyan basınına göre Serie A devinin başkanı Aurelio De Laurentiis, Osimhen için belirlediği 75 milyon euroluk serbest kalma maddesinden tek kuruş aşağıya inmiyor. G.Saray'ın ise son teklifi nin, 55 milyon euro olduğu aktarıldı. Bonservis bedelini 3 taksit olarak ödemek isteyen Sarı-Kırmızılılar ile Napoli'nin istediği miktar arasında 20 milyonluk fark bulunuyor.

Öte yandan 26 yaşındaki golcü için en ciddi teklifi yapan taraf Al Hilal oldu. Nijeryalı'nın 5 kez reddettiği Suudi Arabistan ekibi, maaş teklifi ni 50 milyon euroya yükseltirken, Napoli ile de 75 milyona anlaştı. G.Saray Yönetimi'nin, karar vermesi için 10 Temmuz'a kadar süre verdiği Osimhen, şu anda tatilde olduğu için geleceğiyle ilgili bir karar vermiş değil.

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