İlkay Gündoğan'ın yılan hikayesine dönen transferi netlik kazanıyor. Deneyimli orta sahanın yeni adresine karar verdiği iddia edildi.

AS'ta yer alan habere göre Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan İlkay Gündoğan, Manchester City'e geri dönüyor.

İlkay Gündoğan'ın Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ile görüştükten sonra eski kulübüne dönme kararı aldı. Deneyimli orta sahanın bedelsiz bir şekilde Manchester City'nin yolunu tutması bekleniyor.

SÖZLEŞMENİN DETAYLARI

Haberde Manchester City'nin futbolcuyla maaş konusunda anlaşması konusunda bir sorun yaşanmadığı belirtildi. Ayrıca İngiliz ekibinin, Gündoğan'a uzun bir sözleşme teklif etmesi de beklenmiyor.