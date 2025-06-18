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Spor

Transfer için o isim görevlendirildi! Galatasaray'dan Andre ter Stegen için yeni hamle

Fernando Muslera'nın ardından Galatasaray'da kaleci transferi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Sarı kırmızılı ekibin, Barcelona forması giyen 33 yaşındaki deneyimli file bekçisi Andre ter Stegen için yeni bir hamle yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ18 Haziran 2025 Çarşamba 11:50 - Güncelleme:
Transfer için o isim görevlendirildi! Galatasaray'dan Andre ter Stegen için yeni hamle
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Galatasaray'da 14 yıllık Fernando Muslera döneminin sona ermesinin ardından yeni sezonda kaleye kimin geçeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Sarı kırmızılılarda 1 numaralı forma için birçok ismin adı geçerken, Barcelona'nın Alman file bekçisi Andre ter Stegen için önemli bir transfer girişiminde bulunulduğu iddia edildi.

Espanyol'un kalecisi Joan García'yı kadrosuna katması beklenen Katalan takımında, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da Ter Stegen ile yolların ayrılacağı ileri sürüldü.

Alman gazetesi Bild'in haberine göre; bu durumun farkında olan Galatasaray, 33 yaşındaki kaleciyi transfer etmek istiyor.

GALATASARAY'DAN YENİ HAMLE

Haberde, sarı kırmızılıların Marc-Andre ter Stegen'in transferi için menajer Harun Arslan'ı görevlendirdiği kaydedildi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak istediği, Leroy Sane'nin ardından İlkay Gündoğan'ın da transferini hedeflediği ancak önceliğin Andre ter Stegen'de olduğu ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Alman kaleci geride kalan sezonda 9 maçta forma giydi ve kalesinde 11 gol gördü.

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