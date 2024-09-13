Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'ye Flamengo'nun talip olduğu iddia edildi.

Breziya basınından Bola VIP'nin haberine göre; Flamengo, 2025 yılının ocak ayında Icardi ile sözleşme imzalamak istiyor.

Brezilya kulübünün, ilk etapta Manchester United ile yollarını ayıran Anthony Martial'ı gündemine aldığı ancak daha sonra Mauro Icardi transferine bütçe ayırabilmek adına Fransız santrfordan vazgeçtiği belirtildi.

Haber detayında, olası bir Icardi transferinin Ocak 2025'te yapılacağı ifade edilirken, Arjantinli futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesinin 2026 yılında sona ereceği de hatırlatıldı.