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Spor

Transfer için tarih verdiler! İşte Mauro Icardi'ye talip olan o kulüp

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi hakkında yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Brezilya basını Flamengo'nun 31 yaşındaki Arjantinli yıldıza talip olduğunu duyurdu. İşte detaylar...

13 Eylül 2024 Cuma 12:52 - Güncelleme:
Transfer için tarih verdiler! İşte Mauro Icardi'ye talip olan o kulüp
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'ye Flamengo'nun talip olduğu iddia edildi.

Breziya basınından Bola VIP'nin haberine göre; Flamengo, 2025 yılının ocak ayında Icardi ile sözleşme imzalamak istiyor.

Brezilya kulübünün, ilk etapta Manchester United ile yollarını ayıran Anthony Martial'ı gündemine aldığı ancak daha sonra Mauro Icardi transferine bütçe ayırabilmek adına Fransız santrfordan vazgeçtiği belirtildi.

Haber detayında, olası bir Icardi transferinin Ocak 2025'te yapılacağı ifade edilirken, Arjantinli futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesinin 2026 yılında sona ereceği de hatırlatıldı.

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