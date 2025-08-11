İSTANBUL 32°C / 22°C
Spor

Transfer için temas kuruldu! Galatasaray'dan Benjamin Pavard hamlesi

Savunma hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı kırmızılı ekip, İtalyan ekibi Inter forması giyen Fransız futbolcu Benjamin Pavard için temas kurdu. İşte detaylar...

11 Ağustos 2025 Pazartesi 10:58
Transfer için temas kuruldu! Galatasaray'dan Benjamin Pavard hamlesi
ABONE OL

Yeni kaleci ile birlikte savunmasına da takviye yapmak isteyen Galatasaray'dan Benjamin Pavard hamlesi geldi.

TEMASLAR BAŞLADI

Sarı-kırmızılılar, Inter forması giyen ve daha önce de transferi gündeme gelen Fransız futbolcu için temaslara başladı.

Matteo Moretto'nun haberine göre, Galatasaray, Benjamin Pavard için aracılar üzerinden dolaylı temas kurdu.

Pavard için şu anda doğrudan bir temas olmadığı ve 29 yaşındaki futbolcunun transferi için önümüzdeki günlerin belirleyici olacağı belirtildi.

SAVUNMADA JOKER

Savunmada çok yönlülüğü ile dikkat çeken Pavard, sağ bekte ve stoperde forma giyebiliyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen deneyimli savunma oyuncusunun, Inter ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Inter'de geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan Pavard, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

